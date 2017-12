Liebe Leser,

den Jahresabschluss wollen sich die Käufer der Amazon-Aktie offenbar nicht mehr vermiesen lassen. Sie machen weiterhin Druck und haben die Aktie auch in den vergangenen Handelstagen in höhere Sphären getrieben. Der mittelfristige Aufwärtstrend seit November ist intakt und der kurze Einbruch in der zweiten Monatshälfte, der den Kurs der Aktie bis Anfang Dezember kurzzeitig auf 1.140 US-Dollar zurückgeführt hat, scheint vergessen.

Die Kursverluste wurden nicht nur schnell ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...