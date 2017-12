Glattbrugg - Hoch hinaus und doch noch sicheren Boden unter den Füssen haben: Wer seine Ferien ganz weit oben verbringen möchte, muss nicht zwingend in die Berge reisen. Auch ganz nahe am Meeresspiegel bietet sich Gelegenheit, in luftiger Höhe zu übernachten.

Aussergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten gewinnen je länger je mehr an Beliebtheit. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Übernachtung in einem Leuchtturm, einem ehemaligen Wasserturm oder in einem Hotelbett beinahe in den Wolken? So kommt sicher jeder einmal hoch hinaus.

Im Schlossturm im Europa-Park

Wer glaubt, der Europa-Park in Rust in Deutschland sei nur im Sommer einen Besuch wert, der täuscht sich: Tausende von Lichtern, verschneite Tannenbäume und glitzernde Christbaumkugeln machen den Freizeit-Park auch im Winter zu etwas Besonderem. Wem es in der Winterwelt zu kalt wird, kann sich bei zahlreichen Show-Highlights aufwärmen, bevor es zur Übernachtung im Schlossturm nochmals hoch hinaus geht. Hier wird jeder zum Schlosskönig!

Ein 2-tägiger Aufenthalt im Europa-Park im 4-Sterne-Hotel "Castillo Alcazar" in Rust in Deutschland ist bei Migros Ferien ab CHF 197.- pro Person buchbar, inklusive 1 Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück sowie 2 Tageseintritte in den Europa-Park. www.migros-ferien.ch/h-77883

Im Wasserturm in Hamburg

Inmitten des bekannten Sternschanzen-Parks, auf einem Hügel mit grandiosem Ausblick auf die Stadt Hamburg, steht der im 19. Jahrhundert erbaute Wasserturm. Diente der Turm bis in die frühen sechziger Jahre noch als offizieller Wasserspeicher der ehemaligen Stadtwasser-Versorgung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...