Zürich - Eine Krokodilschwanzechse, eine schneckenfressende Schildkröte und eine Hufeisen-Fledermaus, die gut in einen Star-Wars-Film passen würde: Das sind drei der 115 neuen Arten, die 2016 in der Gross-Mekong-Region entdeckt wurden. Dies geht aus einem Bericht hervor, den der WWF am Dienstag publiziert hat.

Im Bericht «Stranger Species» wird die Arbeit von Hunderten von Wissenschaftlern von Universitäten, Naturschutzorganisationen und Forschungsinstituten aus der ganzen Welt dokumentiert. Sie haben in Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand und Vietnam elf Amphibien, zwei Fische, elf Reptilien, 88 Pflanzen und drei Säugetiere entdeckt, wie ein neuer Bericht des WWF zeigt.

Unter den neu enteckten Arten befinden sich auch ein prachtvoll gefärbter Frosch, der in Vietnam gefunden wurde, zwei Maulwurfsarten sowie eine Fischart aus Kambodscha, deren langgestreckter Körper ein blasses Streifenmuster aufweist. Damit wurden in dieser Region im Zeitraum 1997 bis 2016 insgesamt 2524 neue Arten von Pflanzen, Vögeln, Säugetieren, Reptilien, Fischen und Amphibien entdeckt. «Mehr als zwei neuen Arten pro Woche und insgesamt über 2500 in den letzten 20 Jahren: Das zeigt, wie enorm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...