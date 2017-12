Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STEUERN - Unionspolitiker haben die SPD-Forderung nach Steuererhöhungen für Besserverdienende und Vermögende strikt zurückgewiesen. "Die SPD muss sich in der Steuerpolitik endlich von ihrem sozialistischen Ballast befreien, sonst wird das nichts mit der großen Koalition", sagte der Chef des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsfraktion, Christian von Stetten (CDU), der Rheinischen Post. "Vom höchsten Steueraufkommen aller Zeiten müssen alle Steuerzahler etwas zurückbekommen", sagte der finanzpolitische Sprecher der CSU, Hans Michelbach. "Wir wollen, dass die Menschen an dem wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes teilhaben. Deshalb wird es mit uns keine Steuererhöhungen und neue Umverteilungen geben." Er schloss ebenso eine Wiedereinführung der Vermögensteuer oder eine Verschärfung der Erbschaftsteuer aus. In SPD-Kreisen hieß es dagegen, die Höherbelastung von Besserverdienenden und Erben sei für die SPD unabdingbar für eine Koalition. (Rheinische Post)

CDU - Die Entfremdung zwischen Wirtschaft und Kanzlerin Angela Merkel wächst. Während sich die CDU-Chefin am Mittwoch mit CSU und SPD zu Sondierungsgesprächen für eine Neuauflage der Großen Koalition trifft, fürchten namhafte Unternehmer ebendas - eine Fortsetzung der bisherigen Politik: "Die Bundeskanzlerin hat in den letzten Jahren sehr viele Schritte unternommen, die zu einer teilweisen Aushebelung der Demokratie geführt haben", warnt Heinz Hermann Thiele, Inhaber und Ehrenaufsichtsratschef des Familienkonzerns Knorr Bremse, im Interview mit dem Handelsblatt. Als Beispiel nannte er die Alleingänge Merkels bei der Euro-Rettung und der Öffnung der Grenzen im Herbst 2015, die die Flüchtlingskrise zur Folge hatte. Ex-Ifo-Chef Hans-Werner Sinn spricht von einem "Realitätsverlust" Merkels, wenn sie sage, man könne die deutschen Grenzen nicht schützen. (Handelsblatt S. 4ff)

MEXIKO - Die EU und Mexiko wollen bald ein Handelsabkommen unterzeichnen, noch diese Woche soll es eine Grundsatzeinigung geben. Beide wollen ein deutliches Zeichen gegen die Abschottungspolitik von US-Präsident Trump setzen. (SZ S. 19)

BUNDESBANK - Die Deutsche Bundesbank sieht in der digitalen Währung Bitcoin kein systemisches Risiko, sie rät aber indirekt von Käufen der Kryptowährung ab. Die Hürde für regulatorische Eingriffe sei relativ hoch, sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. (FAZ S. 27)

EZB - Die Europäische Zentralbank wird 2018 ihr geldpolitisches Experiment langsam beenden, doch die Märkte fürchten sich davor nicht. Denn der Bund wird wieder etwas mehr Bonds begeben, und bei der Nachfrage spielt die EZB weiter eine wichtige Rolle. (Handelsblatt S. 34)

PFLEGE - Recherchen der Welt und des Investigativteams des Bayerischen Rundfunks (BR Recherche) zeigen: Das neue Gesetz verfehlt das Ziel, die organisierte Kriminalität in der Pflege einzudämmen, in großen Teilen. "Die Prüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) sind weder dafür ausgelegt noch dafür geeignet, organisierte Kriminalität offenzulegen", sagt etwa die Chefermittlerin der Krankenkasse KKH, Dina Michels. Und sogar der Chef der Kontrolleure selbst, Peter Pick von der Spitzenorganisation der Medizinischen Dienste (MDS), gibt zu: "Wenn Pflegedienste im Verdacht stehen, zur organisierten Kriminalität zu gehören, dann kann nur polizeiliche Ermittlungsarbeit erfolgreich sein." (Welt S. 9)

