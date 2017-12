Zinsdifferenz-Anleihe mit 1,55% in den ersten 6 Jahren

Für alle Anleger, die für die Chance auf attraktive Verzinsungen jährlich bereit sind, das Risiko eines zinslosen Jahres zu tragen, emittiert die DekaBank eine Zinsdifferenz-Anleihe (ISIN DE000DK0NZM7). Die maximale Laufzeit dieser Anleihe beträgt 15 Jahre; in den ersten sechs Jahren erhalten Anleger unabhängig von der Entwicklung der Zinsmärkte einen festen Kupon von 1,55 Prozent.

6 Jahre Festzins, dann maximal 9 Jahre variabel - vorzeitige Rückzahlungschance

Anschließend wird der Zinssatz p.a. an einem jährlichen Bewertungstag durch das Verhältnis zweier Marktzinssätze immer wieder aufs Neue bestimmt: Der relevante Zinssatz, den der Anleger erhält (Long-Position) ist der offizielle Satz für 30-jähriges Interbanken-Geld (30-Jahres-Euribor-Euro-CMS-Satz, aktuell bei 1,40 Prozent p.a.). Davon abgezogen (Short-Position) wird der Satz für 10-jähriges Interbanken-Geld (30-Jahres-Euribor-Euro-CMS-Satz, aktuell bei 0,80 Prozent p.a.).

Die Differenz beider Zinssätze beträgt derzeit 0,6 Prozentpunkte und wird mit dem Faktor 2 multipliziert und als Kupon ausgezahlt; Anleger erhielten also 1,2 Prozent p.a. (in den ersten sechs Jahren wird allerdings der höhere Mindestkupon von 1,55 Prozent p.a. gezahlt). Für das negative Szenario einer inversen Zinsstrukturkurve (kurzfristige Zinssätze höher als längerfristige) mit einem negativen Saldo wird eine Zahllast für Anleger ausgeschlossen; der Zinssatz beträgt in diesem Fall null Prozent. In einem positiven Szenario wird die Differenz zwischen den beiden Zinssätzen noch größer, d.h. die Zinskurve also noch wesentlich steiler.

Die Anleihe ist außerdem mit einem Zielzins-Mechanismus ausgestattet: Summieren sich alle jährlichen Kupons auf den Zielzins von 10 Prozent oder mehr, dann wird die Anleihe vorzeitig fällig und zum Nominalwert zurückgezahlt. Durch die ersten sechs Jahre sind bereits 9,3 Prozent aufgelaufen ( = 6 x 1,55 Prozent). Liegt die Zinsdifferenz am ersten Bewertungstag etwa bei 0,5 Prozentpunkten (= 9,3 + 2 x 0,5 Prozent = 10,3 Prozent), dann ist die Bedingung für eine vorzeitige Fälligkeit erfüllt und das Wertpapier wird mit der Zinszahlung von 1 Prozent zurückgezahlt. Kommt es zu keiner vorzeitigen Fälligkeit, dann zahlt der letzte Kupon bei Fälligkeit am 10.01.2033 die Differenz von 10 Prozent abzüglich sämtlicher bereits gezahlter Kupons. Die Zinsdifferenz-Anleihe kann noch bis zum 05.01.2018 mit einem Ausgabeaufschlag von 0,75 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Anleihe spricht stark sicherheitsorientierte Anleger an, die für die nächsten sechs Jahre einen festen Zinssatz vereinnahmen möchten und für die Zeit danach von einer steileren, mindestens aber ebenso steilen Zinsstrukturkurve wie heute ausgehen - andernfalls wird die Anleihe nur geringe oder keine nennenswerten Erträge mehr abwerfen und (zwischenzeitliche) Kursverluste aufweisen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de