Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ALLIANZ - Die Allianz, Europas größter Versicherer und einer der mächtigsten Finanzkonzerne der Welt, verschenkt die zentralen Bestandteile der eigenen Software. Der Kern des von dem Konzern teuer entwickelten Allianz Betriebssystems (ABS) wird nach Informationen der Süddeutschen Zeitung künftig von einer gemeinnützigen Stiftung verwaltet und offengelegt - andere Versicherer können die Software kostenfrei verwenden. Die Allianz bestätigt die Pläne. Was sich anhört wie ein irrationaler Schritt, macht durchaus Sinn. Wie Christof Mascher, als Vorstand zuständig für die IT bei der Holding Allianz SE, erklärt, steht hinter der Stiftungsgründung der Gedanke, eine offene Plattform für die Entwicklung und den Betrieb von Versicherungssoftware zu schaffen. Damit soll beides schneller und billiger für alle werden - ohne den Wettbewerb einzuschränken. Der findet weiterhin über die unterschiedlichen Angebote und den Preis statt. (SZ S. 20)

LKW-KARTELL - Mit einer gemeinsamen Klage wollen Dutzende Opfer des sogenannten Lkw-Kartells Schadenersatz von den Herstellern fordern. Wie die Süddeutsche Zeitung aus Unternehmenskreisen erfuhr, wird die Deutsche Bahn in wenigen Tagen Klage für sich, die Bundeswehr und 40 weitere Geschädigte gegen die am Kartell beteiligten Firmen DAF, Daimler, Iveco, MAN und Volvo/Renault einreichen. Die EU-Kommission hatte ermittelt, dass die Hersteller von 1997 bis 2011 verbotene Absprachen trafen. Sie verhängte Geldbußen von 3,8 Milliarden Euro, nun drohen den Herstellern weitere finanzielle Folgen. (SZ S. 21)

THYSSENKRUPP - Dem schwedischen Investor Cevian geht der Umbau bei Thyssenkrupp nicht schnell und radikal genug. Mit verbalem Druck und Überzeugungskraft versucht Mitgründer Lars Förberg, das Management von seinen Zerschlagungsplänen zu überzeugen. Klar ist: Er wird nicht lockerlassen. (Handelsblatt S. 16)

ALDI - Aldi Süd und Aldi Nord wollen das Hickhack um den Unkrautvernichter Glyphosat zu ihrem Vorteil nutzen. Derzeit ist nicht abschließend geklärt, ob Glyphosat tatsächlich krebserregend ist oder nicht. Auch ist noch unklar, ob das Unkrautgift in Deutschland ganz oder nur eingeschränkt zugelassen wird. Die Bürger und damit die Lebensmittelkäufer sind verwirrt und besorgt. Vor dem Hintergrund wollen sich Aldi Süd und Nord in einer gemeinsamen Aktion profilieren. Sie geben vor, ihre Fleisch-, Milch- und Eier-Lieferanten dazu bewegen zu wollen, die Verwendung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat bei Futtermitteln zu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten. In einem Schreiben an etwa 65 Hersteller für die Aldi-Eigenmarken, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, werden diese dazu aufgefordert, bis Ende Januar darzulegen, in welchen Futtermitteln der möglicherweise krebserregende Wirkstoff zum Einsatz kommt, wie hoch dessen Anteil in den Futtermitteln ist, bis wann komplett darauf verzichtet werden könnte und an welche Tierarten es verfüttert wird. (SZ S. 17)

FACEBOOK - Das Bundeskartellamt wirft Facebook vor, seine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen. Das soziale Netzwerk sei in der Lage, übermäßig viele Daten über seine Nutzer zu sammeln - ohne deren ausdrückliche Einwilligung. Damit verstoße der Konzern gegen europäische Datenschutzregeln. Diese vorläufige rechtliche Einschätzung hat das Kartellamt am Dienstag mitgeteilt. "Es handelt sich um ein komplexes Verfahren", sagte Andreas Mundt, Präsident der Behörde, der SZ. "Wir leisten hier auch Pionierarbeit." Das Amt kritisiert, dass Facebook auch Daten zusammenführe, die seine Nutzer außerhalb des Netzwerkes hinterlassen: in den Diensten Whatsapp und Instagram, die zum Konzern gehören, aber auch auf Millionen anderen Webseiten. (SZ S. 1/Handelsblatt S. 18/FAZ S. 26)

RYANAIR - Erstmals seit seiner Gründung vor rund 30 Jahren will der Billigfluganbieter Ryanair jetzt Gespräche über einen Tarifvertrag für Piloten beginnen. James Phillips, Vorstand der Vereinigung Cockpit und Pilot, fordert eine faire Entlohnung. "Dabei ist wichtig, dass erfahrene Piloten besser bezahlt werden als jüngere Kollegen", sagte er in einem Interview. "So wird die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber besser honoriert". (FAZ S. 26)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2017 00:41 ET (05:41 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.