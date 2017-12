Die amerikanische Cousins Properties Incorporated (ISIN: US2227951066, NYSE: CUZ) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 6 US-Cents aus. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorquartal unverändert. Auf das Jahr hochgerechnet werden insgesamt 0,24 US-Dollar ausgezahlt. Dies entspricht einer Dividendenrendite in Höhe von 2,58 Prozent beim aktuellen Börsenkurs von 9,31 US-Dollar (Stand: 19. Dezember 2017). Cousins Properties zahlt die Dividende am 12. Januar ...

