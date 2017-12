Die Lufthansa kann offenbar nach weiteren Zugeständnissen damit rechnen, dass die EU-Kommission dem Kauf der Air-Berlin-Tochter LGW zustimmt. So hat sich die Lufthansa bereiterklärt, auf Start- und Landerechte (Slots) am Flughafen Düsseldorf zu verzichten und zugesagt, sich keine zusätzlichen Slots in Düsseldorf zu sichern, sollten in Zukunft welche frei werden. Die Entscheidung der EU-Kommission wird für morgen erwartet.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info