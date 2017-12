FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Zur Wochenmitte dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt wieder steigen. Der Broker IG Markets taxierte den Dax etwa zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 13 268 Punkte. Rückenwind erhalten die Kurse aus den USA: Mit einer knappen Mehrheit hat dort der US-Senat am Mittwochmorgen die umstrittene Steuerreform der Republikaner verabschiedet. 51 der 100 Senatoren stimmten am Mittwochmorgen für den Entwurf.

USA: - SCHWÄCHER - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind nach dem jüngsten Rekordlauf wieder vorsichtig geworden. An der Wall Street und auch an der technologielastigen Nasdaq wurden am Dienstag moderate Verluste verzeichnet. Wie erwartet passierte US-Präsident Donald Trumps Steuerreform im Handelsverlauf zunächst die erste Hürde im Kongress. Das von den Republikanern dominierte Repräsentantenhaus muss die Abstimmung über die Reform allerdings noch einmal wiederholen. Hintergrund ist, dass mehrere Passagen des vom Repräsentantenhaus bereits verabschiedeten Gesetzentwurfs gegen Verfahrensregeln des Senats verstoßen. Es galt aber als sicher, dass das Repräsentantenhaus den Entwurf am Mittwoch erneut beschließen wird.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch keine klare Richtung gefunden. Am Morgen hatte der US-Senat die umstrittene Steuerreform der Republikaner mit einer knappen Mehrheit verabschiedet. Die erste Kammer des Kongresses hatte das Paket am Dienstag verabschiedet, allerdings verstießen mehrere Passagen gegen Verfahrensregeln des Senats. Sie wurden gestrichen, das macht eine neue Abstimmung notwendig, weil beide Kammern einen identischen Entwurf annehmen müssen. Es galt aber als sicher, dass das Repräsentantenhaus den Entwurf erneut beschließen wird. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,1 Prozent zu. In China büßte der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, hingegen zuletzt 0,17 Prozent ein.

DAX 13.215,79 -0,72% XDAX 13.239,06 -0,59% EuroSTOXX 50 3.582,22 -0,75% Stoxx50 3.196,61 -0,65% DJIA 24.754,75 -0,15% S&P 500 2.681,47 -0,32% NASDAQ 100 6.480,67 -0,50% Nikkei 225 22 891,72 +0,1% (Schlusskurs)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - WARTEN AUF IMPULSE - Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Daten zu den Erzeugerpreisen in Deutschland und zur Leistungsbilanz im Euroraum sowie zum Häusermarkt in den USA für Bewegung sorgen. Zudem wollen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD in Berlin auf den Fahrplan für Koalitions-Sondierungen Anfang 2018 einigen.

Bund-Future Schlusskurs 162,49 -0,50% Bund-Future Settlement 162,38 0,07%

DEVISEN: - WENIG BEWEGUNG - Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel wenig Regung gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1839 US-Dollar und damit ähnlich viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1823 (Montag: 1,1795) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1843 0,03% USD/Yen 113,03 0,12% Euro/Yen 133,86 0,14%

ROHÖL

Brent (Februar-Lieferung) 63,91 0,03 USD WTI (Februar-Lieferung) 57,74 0,05 USD

