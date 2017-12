The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DZ9VCW2 DZ BANK CLN E.8315 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VCY8 DZ BANK CLN E.8317 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VDE8 DZ BANK CLN E.8333 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2EE5 LB.HESS.THR.CARRARA12H/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4H21 HSH NORDBANK ZS 11 13/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US3136G14R73 FED.NATL MTGE 2017 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US3136G14X42 FED.NATL MTGE 2017 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1J014 DZ BANK CLN E.8614 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JS38 DZ BANK CLN E.8344 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JXT6 DZ BANK CLN E.8504 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JYV0 DZ BANK CLN E.8540 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VC16 DZ BANK CLN E.8320 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VCR2 DZ BANK CLN E.8310 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VDG3 DZ BANK CLN E.8335 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VDJ7 DZ BANK CLN E.8337 BD01 BON EUR N

CA XFRA US136069FA45 CANADIAN IMP. BK 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0170488992 PRUDENTIAL PLC 03/UND. BD01 BON USD N

CA 2RCB XFRA XS0796426228 RSHB CAPITAL 12/17 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US74973DAF69 RSHB CAPITAL 2017 144A BD02 BON USD N

CA XFRA USC10602AX52 BOMBARDIER INC.14/19 REGS BD02 BON USD N