The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A10HZ6 ERSTE GP BNK AG 13-17 MTN BD00 BON EUR N

CA UBRD XFRA CH0035789210 UBS 07-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0048758525 BRIT. COL.PROV. 09/17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0137501174 AMERICA MOVIL 11/17 BD00 BON CHF N

CA SLWA XFRA CH0227342232 SWISS LIFE HLDG 13-20 CV BD00 BON CHF N

CA VD02 XFRA DE000A11QJA9 VEDES ANLEIHE 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0BQA6 DEKABANK DGZ IHS.S.6983 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J907 DZ BANK CLN E.8719 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JDE0 DZ BANK IS.E.7926 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JS61 DZ BANK CLN E.8347 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JW08 DZ BANK CLN E.8477 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JW16 DZ BANK CLN E.8478 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JW24 DZ BANK CLN E.8479 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JYN7 DZ BANK CLN E.8533 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JYU2 DZ BANK CLN E.8539 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ35V59 DZ BANK IS.E.7739 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ3QBE5 DZ BANK ITV.E.7675 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VC24 DZ BANK CLN E.8321 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VC32 DZ BANK CLN E.8322 ALCOA BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VC40 DZ BANK CLN E.8323 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VC57 DZ BANK CLN E.8324 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VC65 DZ BANK CLN E.8325 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VCU6 DZ BANK CLN E.8313 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9VCV4 DZ BANK CLN E.8314 BD00 BON EUR N