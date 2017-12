FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.12.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 21.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.12.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.12.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

LP5 XFRA US03879N1019 ARC LOG.PART.UTS R.L.P.I.

MOM XFRA USY541641194 MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S

RYW XFRA US7811821005 RUBY TUESDAY DL-,01

C543 XFRA LU0488317537 C.I.E.G.C.C.7-10T.U.ETF I

C542 XFRA LU0488317453 C.-I.E.G.C.C.5-7T.U.ETF I

C541 XFRA LU0488317370 C.-I.E.G.C.C.3-5T.U.ETF I

C021 XFRA LU0392496773 COMSTA.-TOPIX UCITS ETF I

X024 XFRA LU0392496187 C.-MSCI E.LAR.C.T.U.ETF I

X012 XFRA LU0392494729 C.S.-MSCI EMU TRN U.ETF I

UZS XFRA GB00B068N088 URANIUM RES PLC LS -,001

A2I1 XFRA AU000000AQQ5 APHRODITE GOLD LTD