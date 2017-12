Baar - Der Bauchemiekonzern Sika übernimmt in den USA die in der Entwicklung und Herstellung von hochleistungsfähigen Expansionsfugenprodukte tätige Emseal Joint Systems. Emseal mit Hauptsitz in Boston erzielt einen Jahresumsatz von umgerechnet CHF 40 Millionen.

Emseal sei ein gut etabliertes US-Unternehmen mit einer starken Marke und einer führenden Stellung bei Bauplanern und Bauunternehmern ...

