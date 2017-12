AURELIUS Refugee Initiative e.V. unterstützt 'Plant-a-Talent'

München, Dezember 2017

- Non-profit-Organisation bringt Flüchtlinge und freie Stellen zusammen - Arbeit als Schlüsselelement für Integration - Schon mehr als 125 erfolgreiche Vermittlungen

München, Dezember 2017 - Die AURELIUS Refugee Initiative e.V. unterstützt die Münchner Plant-a-Talent gGmbH mit einer ersten Spende über 25.000 Euro. Plant-a-Talent (http://plant-a-talent.org) ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die Flüchtlingen Zugang zum Arbeitsmarkt in München verschafft und sie - je nach Anforderungsprofil - gezielt an Unternehmen mit offen gemeldeten Stellen vermittelt. Plant-a-Talent verfügt in München über einen Pool von ca. 430 hoch motivierten und qualifizierten Jobanwärtern. Die Gesellschaft konnte schon mehr als 125 Stellen erfolgreich besetzen.

Plant-a-Talent unterstützt arbeitssuchende Flüchtlinge dabei kostenlos und individuell. Persönliche Mentoren unterstützen bei der Erstellung eines Lebenslaufes und vermitteln Inhalte zu den Themen Kultur, Bewerbung und Nutzung eines Computers. Im Anschluss werden die Bewerber mit Firmen in München und Umgebung auf der Suche nach Mitarbeitern in Kontakt gebracht.

Auch für Arbeitgeber hat Plant-a-Talent Vorteile:

- Persönliche Betreuung und Vorbereitung jedes einzelnen Kandidaten - Handverlesene Besetzung freier Jobs - Wirkungsvolle Programme und Workshops für Flüchtlinge - Unterstützung für Personalverantwortliche und HR-Abteilungen - Mentoren-Programme vor und bis sechs Monate nach Einstellung

- Keine sprachlichen Barrieren wegen Migrationshintergrund der PaT-Mitarbeiter

- Kostenlose Jobvermittlung Plant-a-Talent gGmbH Plant-a-Talent (PaT) ist ein in München ansässiges Non-Profit-Unternehmen

und eine Jobbörse, die geflüchteten Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren in München Arbeitsplätze vermittelt. Die Gesellschaft wurde im November 2015 unter dem Namen Social Impact Recruiting (SIR) gegründet. PaT betrachtet Beschäftigung als wichtiges Schlüsselelement für Integration in Deutschland, denn bezahlte Arbeit verschafft Flüchtlingen mehr Unabhängigkeit und erlaubt ihnen gleichermaßen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und einen Beitrag dazu zu leisten. Plant-a-Talent finanziert sich im Augenblick ausschließlich über Spenden und Sponsoren. Die beiden Gesellschafterinnen Dinese Hannewald und Jin-Ju Jahns sind als Geldgeber

selbst im Unternehmen investiert. http://plant-a-talent.org

AURELIUS Refugee Initiative e.V. Mitarbeiter und Vorstand der AURELIUS Holding haben Ende 2015 den gemeinnützigen Verein "AURELIUS Refugee Initiative e.V." ins Leben gerufen. Der Verein wird durch Spenden von Mitarbeitern und Vorstand von AURELIUS finanziert. Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, verschiedene Hilfsprojekte zu fördern, die Flüchtlinge auf ihrem Weg in ein sichereres Leben humanitär versorgen und finanziell unterstützen. http://aureliusinvest.de/en/aurelius-refugee-initiative/ Kontakt: ari@aureliusinvest.com

Kontakt: AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de

