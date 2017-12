Am 19. Dezember 2017 (dem "Stichtag") wurde TAF gemäß einer Verfügung des Court of Chancery des Bundesstaats Delaware (des "Chancery Court") vom 17. November 2017 (der "Verfügung") aufgelöst. Das Barguthaben von TAF wurde abzüglich einer Rücklage von 1.500.000 USD (der "Liquidations-Trust-Einlage") an die Deutsche Bank Trust Company Americas als Anleihetreuhändler (den "Anleihetreuhändler") gemäß dem Plan zur Auflösung (dem "Plan ") gemäß dem Trust-Vertrag vom 22. Juni 2000, nachgetragen am 30. Nov. 2001, 27. September 2012 und 30. September 2013 von und bei TAF als Emittenten, TAL2 LLC als Bargeldverantwortlichem und dem Anleihetreuhändler (der "Vertrag") zur Verteilung an die Inhaber der Klasse-A-1-Schuldverschreibungen von TAF übertragen.

Die Liquidations-Trust-Einlage wurde an den Triton Aviation Finance Liquidating Trust (den "Liquidations-Trust") übertragen. Der Liquidations-Trust wurde gemäß der Verfügung und dem Triton Aviation Finance Liquidating Trust Agreement (Liquidations-Trust-Vertrag von Triton Aviation Finance) vom 19. Dezember 2017 (dem "Liquidations-Trust-Vertrag") begründet. Der Anleihetreuhändler ist im Auftrag der Inhaber der Klasse-A-1-Schuldverschreibungen von TAF der Begünstigte des Liquidations-Trusts, und Raquel Brinkman wird als Liquidations-Treuhändlerin fungieren. Der Liquidations-Trust wird die Befugnis haben, sämtliche Forderungen gegenüber TAF und seinen verbleibenden Tochtergesellschaften beizulegen, die rechtzeitig vor der am 5. Oktober 2017 geendeten, vom Chancery Court gesetzten Frist eingereicht worden sind, die Verwaltungskosten zahlen und weitere Schritte unternehmen, die für die Umsetzung der Bedingungen des Plans nötig sind.

Es wird davon ausgegangen, dass der Liquidations-Trust vorbehaltlich der Bedingungen des Vertrags zum Liquidations-Trust am 18. Dezember 2018 oder davor aufgelöst wird. Nach Auflösung des Liquidations-Trusts wird sämtliches verbleibendes Barguthaben des Liquidations-Trusts zur Verwendung im Rahmen des Plans und des Vertrags dem Anleihetreuhändler übertragen.

Unmittelbar nach dem Stichtag werden die Schuldverschreibungen der Klassen B und C von TAF, die gemäß dem Vertrag ausgegeben wurden, an der Luxemburger Börse dekotiert.

Um Ausfertigungen des Plans, der Verfügung, des Vertrags zum Liquidations-Trust, der Mitteilung von TAF zum Stichtag oder sonstiger Dokumente zu erhalten, sowie für Fragen wenden Sie sich bitte an TAF unter: (415) 795 2085 oder rbrinkman@t-aviation.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen von TAF zu zukünftigen Ereignissen und umfassen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von TAF entziehen. Dadurch können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwogenen oder angedeuteten Resultaten abweichen. Wir bitten Sie, nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen. Etwaige zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt solch einer Aussage, und mit Ausnahme gesetzlich vorgeschriebener Fälle verpflichtet sich TAF in keiner Weise, etwaige zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, ob in Folge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Ursachen.

Triton Aviation Finance

Raquel Brinkman, +1-415-795-2085

rbrinkman@t-aviation.com