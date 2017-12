In der BörsenWoche ziehen wir Bilanz zum Anlagejahr 2017 und blicken voraus. Außerdem: Stefan Land, Finanzchef des börsennotierten IT-Dienstleisters All for One Steeb, über die Aussichten seines Unternehmens.

7,4 und 11,8 Prozent Plus, netto, nach Spesen und Steuern. So lief, in Kurzform, das Anlagejahr in den Musterdepots der BörsenWoche. Damit schließen wir das Börsenjahr 2017 erfreulich ab und konnten die guten Ergebnisse aus 2016 noch mal übertreffen. Profitiert haben wir dabei vor allem von guten Aktienmärkten, die wir mit unserer aktiven Auswahl deutlich abhängen konnten. Mäßig lief es bei Anleihen. Fremdwährungspapiere litten unter dem starken Euro. Unter dem Strich steht dennoch erneut ein sehr gutes Anlageergebnis.

Angetreten sind wir vor gut zweieinhalb Jahren mit dem Ziel, im konservativen Depot durch aktives Anlegen Kapital zu erhalten und - nach Steuern und Gebühren - die Inflationsrate mehr als auszugleichen. Das ist mit insgesamt gut elf Prozent Rendite gelungen. Im spekulativen Depot agieren wir offensiver und wollen netto deutliche Aufschläge auf die Inflation ...

