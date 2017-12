"Star Wars" ist die Macht, nicht nur an den Kinokassen. Lenovo und Disney hieven das Videospielerlebnis dazu in die Augmented Reality. "Jedi Challenges" bietet ein fast echtes Lichtschwert - und tatsächlich Spielspaß.

In den Filmen der "Star Wars"-Reihe sind Hologramme ein fester Bestandteil von Training und Kommunikation. Die digitalen, dreidimensionalen Abbilder von Personen - sagen wir: Prinzessin Leia - und Gegenständen - sagen wir: der Todesstern - sind eine der technischen Visionen, die ein bisschen von der Realität eingeholt wurden. Auch, wenn im Alltag dafür ein bisschen gemogelt werden muss. Mit Augmented Reality Systemen zum Beispiel, die dem Auge gerne mal eine solche Projektion vorgaukeln. Und genau so ein System schlägt nun den Bogen zurück zu den Stars-Wars-Hologrammen. Das Videospiel "Jedi Challenges" von Lenovo und Disney kombiniert die vielleicht stärkste Franchise-Marke dieser Galaxie mit irdischer Technik.

Das Prinzip ist so einfach wie wirkungsvoll: Über eine Brillenapparatur gibt einem die App nebst zugehöriger Ausrüstung die Möglichkeit, wirklich in den Star-Wars-Kosmos abzutauchen. Und zur Ausrüstung gehört neben einem aktuellen Smartphone auch ein Lichtschwert. Die nächsten Schritte? Erst der Bedienungsanleitung, dann der Macht vertrauen.

Fans bekommen tatsächlich schon beim Auspacken, dem "Unboxing", große Augen und euphorisches Magenkribbeln. Denn zuoberst im Karton des rund 300 Euro teuren Geräts findet sich besagtes Lichtschwert. Nun, ein Griff, der Filmrequisite täuschend nachempfunden. Es liegt recht schwer und wertig in der Hand, so - ungefähr - muss sich ein echter Jedi fühlen.

Die anfängliche Euphorie ist auch ein bisschen notwendig, denn das Gesamtpaket macht es einem nicht ganz einfach. Kern des Ganzen ist unter der AR-Brille ein leistungsstarkes Smartphone. Ob Android oder iOS ist dabei erst einmal egal, die Kompatibilität mit halbwegs aktuellen Modellen wird nach und nach ausgebaut. Im Moment geht es beim iPhone 6 los, bei Samsung muss es schon mindestens ein S7 sein. Google Pixel und LG tun es auch, das private Huawei P10 funktionierte ebenfalls, wenn auch nicht in der Liste aufgeführt. Das offizielle Mobiltelefon zum Spiel ist das Lenovo-eigene Moto Z² Force Edition, was in diesem Fall als Testgerät mitbenutzt werden konnte.

Vor das Eintauchen in virtuelle Welten hat der Hersteller die App gesetzt. Und die kommt mit happigen 663 MB Downloadgröße um die Ecke. Das dauert ein Momentchen, dafür braucht es während des Spiels keine aktive Internetverbindung. Die App zieht sich in der Regel erst noch Updates, dann werden die mitgelieferten Geräte kalibriert. Überraschend zauderhaft zeigt sich, sowohl beim Huawei als auch dem Moto, die Bluetooth-Verbindung zum Lichtschwert (ich werde nicht müde, ...

