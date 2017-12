Der Papierhersteller Norske Skog hat gestern beim zuständigen Gericht in Oslo einen Insolvenzantrag eingereicht. Nachdem der größte Gläubiger besicherter Schuldinstrumente, der Londoner Hedgefonds Oceanwood Capital Ltd., das Unternehmen informiert hatte, nicht an einer freiwilligen Rekapitalisierung partizipieren zu wollen, bestand keine Aussicht auf Abschluss des komplexen und langwierigen Verfahrens. Operativ soll der Betrieb der sieben Produktionsstandorte möglichst unbeeinträchtigt weiterlaufen. Unterdessen gab der Möbelkonzern Steinhoff bekannt, dass dem Unternehmen infolge der eingeräumten Bilanzunregelmäßigkeiten zunehmend die Kreditlinien wegbrechen oder ausgesetzt werden....

Den vollständigen Artikel lesen ...