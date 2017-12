MPC Capital-Tochter verkauft Office-Komplex in Amsterdam

- Erfolgreiches Revitalisierungsprojekt führt zu hohen Beteiligungserträgen

- Zukunftsweisendes Bürogebäude dient unter anderem als Europazentrale von Uber

Hamburg/Amsterdam, 20. Dezember 2017 - Cairn Real Estate, eine niederländische Tochtergesellschaft der MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4), hat eines ihrer größten Revitalisierungsprojekte im niederländischen Immobilienmarkt erfolgreich abgeschlossen. Im Auftrag eines institutionellen Investors wurde der Office-Komplex in der City von Amsterdam, in dem unter anderem der US-amerikanische Fahrservice Uber seine Europazentrale eingerichtet hat, in den letzten drei Jahren umfassend renoviert und nun an einen Langfristinvestor weiterverkauft. Cairn Real Estate wird auch nach dem Verkauf als Property Manager für das Objekt und die Mieter tätig sein.

Das Bürogebäude bietet eine Bruttogeschossfläche von über 20.000 m2, 195 Parkplätze und ein multifunktionales Atrium. Besonderen Wert legten die Projektpartner bei dem Umbau auf eine nachhaltige Nutzung des Bürokomplexes. Neben rein technischen Aspekten wie der Verwendung von recycelbaren Materialien oder einer hohen Energieeffizienz standen vor allem die zukünftigen Mieter im Vordergrund. Es galt, ein dynamisches Gebäude zu schaffen, das allen Ansprüchen an eine zukunftsweisende Arbeitsumgebung gerecht wird. Zu den neuen Mietern gehört neben Uber und Spaces auch der Online-Händler Amazon.

MPC Capital ist als Co-Investor in dem Projekt beteiligt. Durch den Verkauf realisiert MPC Capital substanzielle Beteiligungserträge, einschließlich leistungsbezogener Komponenten.

Über MPC Capital AG Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 250 Mitarbeiter.

