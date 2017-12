Starr Companies meldete heute die Ernennung von Botschafter Jose L. Cuisia, Jr. zum Chairman von Starr International Insurance Philippines Branch, einem Geschäftsbereich von Starr International Insurance (Asia) Limited, einem Allgemeinversicherer mit Geschäftssitz und Lizenz in Hongkong. Botschafter Cuisia wird mit der Geschäftsleitung vor Ort zusammenarbeiten, um die strategische Entwicklung und das Wachstum der Niederlassung und anderer Einheiten von Starr für rapides Wachstum in der Region zu fördern.

"Joey Cuisia kann auf eine lange und herausragende Laufbahn in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst zurückblicken, darunter der Aufbau von Philam Life zum größten und erfolgreichsten Lebensversicherer auf den Philippinen und sein Dienst als Botschafter in diesem Land. Wir sind seit vielen Jahren gute Freunde und Kollegen und es ist großartig, jetzt bei Starr wieder mit ihm zusammenzuarbeiten", erklärte Maurice R. Greenberg, Chairman, Starr Companies.

Als Botschafter der Republik der Philippinen in den Vereinigten Staaten von Amerika von 2011 bis 2016 hat Cuisia die Beziehungen zwischen den USA und den Philippinen enorm verbessert. Vor seiner Ernennung zum Botschafter leitete er 16 Jahre lang die Philippine American Life and General Insurance Company und dieses Unternehmen war unter seiner Leitung der größte und erfolgreichste Lebensversicherer in diesem Markt. Außerdem war er Gouverneur der Philippine Central Bank und dort von 1990 bis 1993 Vorsitzender des Monetary Board.

Botschafter Cuisia hat sein Hochschulstudium an der De La Salle University auf den Philippinen absolviert und an der Wharton School der University of Pennsylvania einen MBA-Abschluss erworben.

Starr Companies (Starr) ist der weltweite Marketingname für die operativen, im Bereich Versicherungen und Reiseservice tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc. und für das Anlagegeschäft der C.V. Starr Co., Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf fünf Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über seine operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherungs- sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungsschutzbereiche, darunter die Luft- und Seefahrt sowie der Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Folgende Versicherungs-Tochtergesellschaften wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft: Starr Indemnity Liability Company, Starr Surplus Lines Insurance Company, Starr Syndicate Limited at Lloyd's of London, Starr International Insurance (Asia) Ltd. und Starr Insurance Reinsurance Limited.

