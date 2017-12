Der amerikanische Energiekonzern Dominion Energy, Inc. (ISIN: US25746U1097, NYSE: D) zahlt seinen Aktionären am Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 75,50 US-Cents aus (Ex-Dividenden Tag war der 30. November 2017). Dominion Energy (inkl. der Vorgesellschaften) schüttet bereits seit 359 Quartalen ununterbrochen eine Dividende an die Anteilsinhaber aus. Vor wenigen Tagen erhöhte der Konzern seine Jahresdividende um 10 Prozent auf 3,34 ...

