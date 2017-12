Hue-Lampe anschließen, "Alexa, such neue Geräte" rufen und fertig. So einfach soll Smarthome mit Philips und Amazon Echo gehen. Theoretisch. In der Praxis zeigt sich: Da sind Nerven und Konzentration gefragt.

Ich bin ja selbst schuld. Warum stürze ich mich immer so leichtfertig auf neue Technik? Im November habe ich meinen smarten Amazon-Lautsprecher Echo gegen einen Echo Plus ausgetauscht. Denn der Plus trägt eine sogenannte Zigbee-Bridge in sich. Damit soll er über das WLAN zu Hause direkt smarte LED-Lampen steuern können, ohne dass man dafür noch ein nerviges Extragerät des Lampenherstellers braucht, das hinter dem Sofa blinkt und verstaubt.

Ein smartes Zuhause, steuerbar über die Amazon-Alexa-App und auch über Sprache. Denn Echo kann nicht nur auf Zuruf "Alexa, wie wird das Wetter?" sagen, wie das Wetter wird. Das Gerät kann auch auf den Befehl "Alexa, Flurlampe an", die Flurlampe anschalten. Wenn diese Lampe mit Echo kompatibel ist, dessen Sprachsoftware eben Alexa heißt. So!

Das mit Echo kompatible System von Philips heißt Hue. Philips würde sicherlich sagen: Echo ist mit Hue kompatibel. Aber egal. Denn Fakt ist: So richtig lieb haben sich beide Systeme nicht. Und der Kunde kriegt's ab. Denn zunächst einmal heißt es ja ganz klar: Echo plus kann Hue-Lampen steuern. Ohne Zusatzgeräte.

Also habe ich mir einen Philips-Hue-Deckenstrahler mit drei Lampen bestellt. Übrigens auch bei Amazon, aber das spielt eigentlich keine Rolle, sondern zeigt nur, wie ich in diesen ganzen verwobenen Kram schon verwickelt bin.

Naja, am übernächsten Morgen also auf die Leiter, die alte Lampe ab, vier neue Löcher neben die zwei bisherigen, mit Bohrstaub im Haar die Drähte in die Klemme gefriemelt, KLICK-KLICK mit der Klick-Klick-Befestigung: dran, hält, leuchtet. Die mitgelieferte Philips-Fernbedienung funktionierte sofort. Kaltweißes Licht, warmweißes Licht, dimmen. Super! Nun habe ich es in den vergangenen Jahren aber geschafft, unseren Fernbedienungsbestand von etwa neun auf heute noch drei zu reduzieren. Die neue Philips-Fernbedienung war unerwünscht, Echo sollte übernehmen.

Dazu mussten sich mein Echo Plus und der Hue-Deckenstrahler zunächst kennenlernen. Damit Echo die Zügel fortan in der Hand würde halten können.

Das geht so: Man schaltet das neue Gerät, hier den Strahler, an und ruft "Alexa, such neue Geräte". Ich rief. Und Echo zeigte auf seiner Oberseite ein sich drehenden blaues Licht. Das hieß so viel wie: "Jau, alles klar. Ich gucke mal." Nach 45 Sekunden die blanke Enttäuschung. Echo konnte keine neue Lampe finden. Depp! Soviel zum Plus bei Echo Plus. Ich öffnete die chaotische Alexa-App und versuchte es dort: nichts.

Ich spürte, wie ich mit meinen Zähnen knirschte: Der Deckenstrahler hatte 190 Euro gekostet. Ich rief die Echo-Hotline an. Wow! Eine Hotline für Echos. Geil! Ein geschulter Expertenpool mit Fachwissen alles um das Smarthome mit Echo. Ich erklärte der sehr leisen Dame meine Not. Sie fragte zögerlich zurück: "Von welcher ...

