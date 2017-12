Während der Bitcoin nach einem kurzen Flirt mit der 20.000-Marke am vergangenen Sonntag weiter konsolidiert und zuletzt unter die Marke von 16.600 Dollar zurückgefallen ist, konnte Bitcoin Cash kräftig zulegen. Allein in den letzten 24 Stunden beläuft sich das Plus nach Daten von coinmarketcap.com auf fast 55 Prozent.

