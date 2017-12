Nach dem starken Wochenstart ging es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt nach unten. Der DAX fiel um 0,72 Prozent und schloss bei 13.216 Punkten. Es fehlt an Anschlusskäufen. Nun die Einstiegsszenarien für kurzfristig orientierte Trader. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...