Der Euro zeigt im frühen Handel am Mittwoch wenig Regung. Politische Entwicklungen in den USA könnten den Kurs am Mittwoch aber beeinflussen: Es geht erneut um Trumps Steuerreform.

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel wenig Regung gezeigt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1839 US-Dollar und damit ähnlich viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1823 (Montag: 1,1795) Dollar ...

