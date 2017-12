Der Goldpreis wird durch Kriege beeinflusst. Ein Investment in Gold ist sicher. Inflationsdaten beeinflussen den Goldpreis. Um das Edelmetall ranken sich viele Mythen. Doch wir wollen in diesem Beitrag, zum Mythos vom freien Edelmetallmarkt, der Frage der Preismanipulation von Goldpreisen nachgehen. Anleger welche noch das richtige Handwerkszeug suchen, schauen in unsere Produktauswahl, dort gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...