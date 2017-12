Noch immer ist es in erster Linie die schlechte Infrastruktur, die viele Menschen vom Kauf eines Elektroautos abschreckt. VW will dies zumindest ansatzweise in den USA ändern. Die VW-Tochter Electrify America kündigte an, bis Juni 2019 in 17 der größten Metropolen der USA rund 2.800 Ladestationen für Unternehmen aufzubauen. Der Firmenparkplatz kann also für viele Menschen zur Ladestation werden. Nicht vergessen sollte man dabei, dass die Initiative Teil der Strafe ist, zu welcher VW aufgrund des Diesel-Skandals in den USA verdonnert worden war. Die Investitionen vor Ort werden demnach von der eigens gegründeten VW-Tochter Electrify America übernommen.

