Zürich - Der Industriekonzern ABB lagert verschiedene Aktivitäten im Bereich Engineering, Procurement, Construction (EPC) an Joint Ventures aus und reduziert so die Risiken als Generalunternehmer. Die Massnahmen zum Abschluss der Neuausrichtung des EPC-Geschäfts betreffen drei von vier Divisionen und führen zu Sonderkosten auf Stufe EBITA von insgesamt 150 Mio USD sowie zu einer Vorsteuerbelastung auf Stufe Reingewinn von 75 Mio USD. ABB wird diese Geschäfte künftig unter dem Titel "Altgeschäfte" führen und die Ergebnisse gesondert ausweisen.

Der Schwerpunkt der Geschäfte werde dadurch auf wachstumsstarke Segmente verlagert und die Geschäftsrisiken reduziert, teilt ABB am Mittwoch mit. Die Massnahmen werden im Einklang mit der Umsetzung der "Next Level"-Strategie umgesetzt.

Stromnetze: Joint Venture mit SNC-Lavalin

In der Division Stromnetze wurde mit SNC-Lavalin eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures für schlüsselfertige EPC-Projekte für Umspannwerke geschlossen. An diesem Joint Venture wird SNC-Lavalin einen beherrschenden Marktanteil halten. Das neue Unternehmen soll von ABBs Technologie- und Marktführerschaft für Stromnetze und von SNC-Lavalins Erfahrung in der Ausführung von Projekten profitieren und zusätzliche Chancen für profitables Wachstum eröffnen. Diese Massnahme erfolgten im Rahmen des laufenden "Power Up"-Transformationsprogramms.

In der Division Industrieautomation soll das bereits angekündigte EPC-Joint-Venture im Öl- und Gasbereich ...

