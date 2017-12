FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future pendelt am Mittwoch im frühen Handel um den Schlusskurs des Vortages herum. Nach dem überraschenden Ausverkauf am Vortag wird auf den nun erreichten Kursen zögerlich zugegriffen. Allgemein ist zu sagen, dass in einem dünneren Orderbuch die Volatilität steige. Dieses Phänomen dürfte mit dem nahenden Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel nun häufiger zu beobachten sein. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt im frühen Handel um fünf auf 13.241 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.253 und das -tief bei 13.224,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.488 Kontrakte.

December 20, 2017 02:39 ET (07:39 GMT)

