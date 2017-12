Der deutsche Leitindex hat einen glänzenden Start in die neue Handelsowche hingelegt. Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, glaubt nicht nur an die Jahresendrallye, sondern auch an einen Anstieg über die Marke von 13.500 Punkten. Damit würde der Leitindex ein neues Allzeithoch ins Visier nehmen. Sehen Sie sich auch die komplette Sendung an. Dort geht es auch um JinkoSolar, die Lithium-Branche, Tesla, Steinhoff und Longfin. Das Interview finden Sie HIER.