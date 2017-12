Liebe Leser,

BASF hat zuletzt seine starke Verfassung bestätigt. Dabei schaffte es die Aktie, sich inzwischen relativ nahe an die 100-Euro-Marke heranzupirschen. Diese gilt als magische Grenze, die es in den kommenden Tagen zu erobern gilt. Bis dahin sind noch rund 6 % aufzuholen. Darüber wäre dann der Weg frei für deutlich höhere Kursgewinne, denn weitere Widerstände gäbe es keine mehr, so die Analyse. Konkret: Die Aktie könnte damit den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen, bei dem ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...