FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Abverkauf des Vortages zeigt sich der Bund-Future am Morgen zunächst knapp im Minus. Auf dem erreichten Niveau kommen nun wieder Käufer an den Markt. Auch die Europäische Zentralbank dürfte leicht vorkaufen, bevor das Volumen zwischen den Jahren nochmals ausdünnen dürfte. Auffallend ist am Morgen, dass der Bobl-Future deutlicher nachgibt als der Bund-Future.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert vier Ticks auf 162,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,47 Prozent und das -tief bei 162,22 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 23.451 Kontrakte. Der BOBL-Future verliert sechs Ticks auf 131,97 Prozent.

December 20, 2017 02:52 ET (07:52 GMT)

