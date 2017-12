Bitcoin (BTC/USD), die am meisten gehandelte Krypotwährung der Welt, baut seine Verluste den vierten Tag in Folge aus. Er zog sich vom 19.891 $ Allzeithoch zum 15.710 $ Wochentief zurück, wenn man die Bitfinex Daten zugrunde legt. Die digitale Währung erreichte ihr Rekordhoch am Sonntag knapp vor der 20K $ Marke, nach dem die CME Group Bitcoin Futures ...

