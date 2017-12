Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise steigen im November nur leicht

Die deutschen Produzenten haben ihre Preise im November nur leicht angehoben. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten eine Steigerung um 0,2 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Plus um 2,5 Prozent. Die Prognose hatte auf einen Anstieg von 2,6 Prozent gelautet.

Öffentliche Schulden im dritten Quartal um 2,9 Prozent niedriger

Zum Ende des dritten Quartals 2017 waren Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte mit 1,973 Billionen Euro bei Kreditinstituten und Unternehmen verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte, sank damit der Schuldenstand gegenüber dem Ende des dritten Quartals 2016 um 2,9 Prozent beziehungsweise 58,4 Milliarden Euro.

Frankreichs Wirtschaft dürfte Wachstum 2018 fortsetzen

Die französische Wirtschaft dürfte auch Anfang 2018 relativ stetig wachsen, erwartet die Statistikbehörde Insee. Die "politischen Unsicherheiten" in den USA blieben jedoch ein unberechenbarer Faktor. Nach einem Wirtschaftswachstum um 1,9 Prozent im Jahr 2017 dürfte der wachsende Optimismus der Unternehmen zu Beginn des Jahres 2018 für einen Anstieg auf Quartalsbasis um 0,5 Prozent und im Frühjahr um 0,4 Prozent sorgen, erwartet Insee.

Griechisches Parlament billigt Haushalt für 2018

Das griechische Parlament hat nach einer fünftägigen Debatte den Haushalt für das kommende Jahr gebilligt. Nach acht Jahren wird dies der letzte Haushalt unter den Maßgaben des Rettungsprogramms sein. Die griechische Regierung geht für dieses Jahr demnach von 1,6 Prozent Wirtschaftswachstum aus und für nächstes Jahr von 2,5 Prozent. Gemäß dem Haushaltsplan wird Griechenland mit einem Primärüberschuss von 2,44 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in diesem und 3,82 Prozent im kommenden Jahr die Haushaltsziele der Gläubiger übertreffen.

Große US-Banken erhalten zufriedenstellende Noten für Testamente

Die acht größten und komplexesten US-Banken haben von den zuständigen Behörden zwar insgesamt zufriedenstellende Noten für ihre Abwicklungspläne erhalten. Allerdings wurden einige von ihnen von der US-Notenbank Fed und der Einlagensicherungsbehörde FDIC zu zusätzlichen Hausaufgaben verdonnert.

US-Senat verabschiedet Trumps Steuerreform

Mit knapper Mehrheit hat der US-Senat am frühen Mittwochmorgen die Steuerreform von Präsident Donald Trump verabschiedet. Die 51 anwesenden Republikaner stimmten für die Vorlage, alle 48 Demokraten geschlossen dagegen. Das Repräsentantenhaus muss die Abstimmung derweil wegen Verfahrensfehlern wiederholen. Damit ein Gesetz in Kraft treten kann, muss es vom Repräsentantenhaus und dem Senat in identischer Fassung verabschiedet werden.

UN-Vollversammlung stimmt am Donnerstag über Jerusalem-Resolution ab

Die UN-Vollversammlung tritt am Donnerstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über eine kritische Resolution zur Jerusalem-Politik der US-Regierung von Donald Trump abzustimmen. Die Türkei und der Jemen beantragten die Sitzung im Namen der Gruppe der arabischen Staaten und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC). Am Montag hatten die USA eine entsprechende Resolution im Sicherheitsrat mit ihrem Veto verhindert.

Außenministertreffen zur Nordkorea-Krise im Januar in Kanada

Kanada und die USA haben für Mitte Januar ein Außenministertreffen zum Atomkonflikt mit Nordkorea angekündigt. Das Treffen finde am 16. Januar in Vancouver statt, kündigten die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland und US-Außenminister Rex Tillerson in Ottawa mit.

Thailands Zentralbank lässt Leitzins unverändert bei 1,5%

Malaysia Verbraucherpreise Nov +3,4% (PROG: +3,4%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Nov +0,7% gg Vormonat

