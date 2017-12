Wien - In den USA hat gestern der LKW-Hersteller Navistar (ISIN: US63934E1082, WKN: 886965, Ticker-Symbol: IHR) (+7,4%) deutlich zugewonnen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Das Unternehmen, an dem auch Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) beteiligt sei, habe im Rahmen seiner Zahlenpräsentation vermeldet, dass das Jahr 2018 das beste Jahr der Lkw-Branche in dieser Dekade werden könnte.

