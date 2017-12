Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien haben sich am Mittwoch in engen Grenzen uneinheitlich gezeigt, nachdem die US-Börsen bei ihrer Rekordjagd am Vortag eine Pause einlegten. Beobachter sprachen von sich langsam breit machender Feiertagsruhe.

Der Nikkei-225 stieg um 0,1 Prozent auf 22.891 Punkte, in Schanghai und im Hongkonger Späthandel gaben die Indizes leicht nach. Dass der Yen zum Dollar nachgab, verlieh dem Handel in Tokio allenfalls einen kleinen positiven Impuls. Zuletzt kostete der Dollar 113,03 Yen, verglichen mit 112,85 im späten US-Handel.

Vor allem am Devisenmarkt warten die Akteure gespannt auf den Ausgang des zweitägigen Treffens der japanischen Notenbank am Donnerstag. Überwiegend wird damit gerechnet, dass die Notenbanker ihren expansiven geldpolitischen Kurs angesichts der weiter mauen Inflation unverändert fortsetzen werden. Vereinzelt setzen Akteure aber auch auf eine ganz leichte Straffung.

Renditeanstieg kommt Bankenaktien zugute

Favorisiert wurden laut Händlern Aktien aus dem Bankensektor wegen des starken Anstiegs der US-Renditen am Vortag. Sie machen das Bankengeschäft lukrativer. In den USA erreichte beispielsweise die Zehnjahresrendite mit 2,46 Prozent den höchsten Stand seit neun Monaten. Hintergrund ist der intakte Zinserhöhungstrend in den USA, untermauert erneut durch robuste Konjunkturdaten, aber auch die kommende US-Steuerreform. Diese dürfte zum einen den Preisauftrieb befeuern und zum anderen ein Riesenloch in den US-Haushalt reißen, das finanziert werden muss.

Dass die erfolgreiche Abstimmung im Repräsentantenhaus über die Steuerreform wegen eines Verfahrensfehlers wiederholt werden muss, dürfte das Projekt nicht stoppen. Die Abstimmung dürfte am Mittwoch mit gleichem Ergebnis wiederholt werden, so dass US-Präsident Donald Trump die Reform noch vor Weihnachten unterschreiben kann. Der US-Senat, wo die Mehrheitsverhältnisse enger sind, hat derweil die Reform bereits durchgewunken.

Mit den Ölpreisen ging es leicht nach oben um etwa 0,2 Prozent. Brentöl kostete zuletzt 63,94 Dollar. Der Branchenverband API berichtete am späten Dienstag einen Rückgang der wöchentlichen Ölvorräte um 5,2 Millionen Barrel und einen Anstieg der Benzinlager um 2 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch ist ein Ölvorratsrückgang von lediglich 3,2 Millionen Barrel prognostiziert.

China Unicom zeigten sich in Hongkong mit einem Minus von 0,3 Prozent wenig bewegt von wie erwartet robust ausgefallenen Geschäftszahlen. In Taiwan erholten sich Hon Hai nach einem Neunmonatstief am Dienstag um 1,6 Prozent. In Tokio ging es für Subaru um 7,1 Prozent nach unten. Hier belastete ein Bericht, wonach das Unternehmen Treibstoffverbrauchsangaben gefälscht haben könnte.

Weiter im Steigflug befanden sich die Kurse chinesischer Fluglinien. Sie wurden weiter gestützt von Spekulationen über ein starkes Passagier- und Frachtaufkommen zum Jahresende. Zudem hielten sich laut Händlern Spekulationen, dass Peking neue Investoren für die Gesellschaften an Land ziehen will im Zuge der angekündigten Reformen über die Beteiligungsverhältnisse bei ehemals staatlichen Unternehmen. Air China gewannen 4,0 Prozent, China Eastern 3,5 und China Southern 5,2 Prozent.

Bitcoin knickt ein

Für Gesprächsstoff sorgte der Bitcoin, der nach seiner jüngsten Rekordjagd einen kräftigen Rücksetzer erlebt. Der Kurs lag zuletzt bei 16.197 Dollar. Im Hoch am Dienstag kostete die Kryptowährung noch knapp 19.000 Dollar, das Minus im Vergleich hierzu beträgt über 13 Prozent.

Analysten sahen die starken Ausschläge im Zusammenhang mit der alternativen Kunstwährung Bitcoin Cash, die seit Mittwoch erstmals auch auf der großen Handelsplattform Coinbase gehandelt werden kann und deren Kurs in den ersten Handelsminuten um fast 50 Prozent nach oben schoss. Seit ihrem Start im August hat sich der Kurs von Bitcoin Cash mehr als verzehnfacht. An anderer Stelle hieß es, die Volatilität könne auch daher rühren, dass der Handel wegen der bevorstehenden Feiertage ausdünne.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.075,60 +0,06% +6,61% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.891,72 +0,10% +19,76% 07:00 Kospi (Seoul) 2.472,37 -0,25% +22,00% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.288,02 -0,26% +5,94% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.223,90 -0,10% +32,95% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.504,52 +0,36% +13,52% 06:30 Straits-Times (Singapur) 3.395,27 -0,27% +17,86% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.749,27 +0,71% +6,55% 10:00 BSE (Mumbai) 33.880,94 +0,13% +27,25% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:38 % YTD EUR/USD 1,1838 -0,0% 1,1842 1,1799 +12,6% EUR/JPY 133,84 +0,2% 133,64 132,79 +8,9% EUR/GBP 0,8838 -0,1% 0,8846 0,8813 +3,7% GBP/USD 1,3392 +0,0% 1,3388 1,3389 +8,5% USD/JPY 113,07 +0,2% 112,86 112,55 -3,3% USD/KRW 1082,03 -0,3% 1085,25 1084,86 -10,4% USD/CNY 6,5915 -0,2% 6,6047 6,6153 -5,1% USD/CNH 6,5874 -0,3% 6,6057 6,6127 -5,6% USD/HKD 7,8206 +0,1% 7,8161 7,8191 +0,9% AUD/USD 0,7665 +0,1% 0,7661 0,7670 +6,2% NZD/USD 0,6973 -0,1% 0,6979 0,7007 +0,4% Bitcoin BTC/USD 16.253,96 -5,27 14.392,62 18.684,52 1.708,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,71 57,56 +0,3% 0,15 +1,4% Brent/ICE 63,91 63,80 +0,2% 0,11 +9,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,72 1.262,63 +0,1% +1,10 +9,8% Silber (Spot) 16,11 16,14 -0,2% -0,03 +1,2% Platin (Spot) 914,03 914,50 -0,1% -0,47 +1,2% Kupfer-Future 3,13 3,13 -0,0% -0,00 +23,8% Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2017 03:06 ET (08:06 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.