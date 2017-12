BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 19-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 19/12/2017 IE00B88D2999 25005 GBP 5760475.624 230.3729504 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 19/12/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6147109.188 15.25749939 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 19/12/2017 IE00B7SD4R47 90872 EUR 21123217.66 232.450234 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 19/12/2017 IE00B8JF9153 1216419 EUR 8493787.502 6.9826166 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 19/12/2017 IE00B878KX55 34375 EUR 10026335.91 291.6752265 Daily ETP



Boost ShortDAX 19/12/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6589224.623 5.96548 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 19/12/2017 IE00B7Y34M31 180738 USD 109429747.3 605.460652 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 19/12/2017 IE00B8K7KM88 5798472 USD 37523771.3 6.4713206 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 19/12/2017 IE00B8W5C578 10957 USD 11523861.46 1051.735097 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 19/12/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 21429557.53 3.0322999 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 19/12/2017 IE00B7ZQC614 139257567 USD 129373218.1 0.9290211 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 19/12/2017 IE00B7SX5Y86 829653 USD 41785690.71 50.365262 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 19/12/2017 IE00B8HGT870 746348 USD 16390458.05 21.9608789 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 19/12/2017 IE00B6X4BP29 41475 USD 4718498.83 113.7673015 Daily ETP



Boost Copper 3x 19/12/2017 IE00B8JVMZ80 128513 USD 3219434.064 25.0514272 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 19/12/2017 IE00B8KD3F05 47997 USD 2680954.385 55.8567074 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 19/12/2017 IE00B8VC8061 360929873 USD 58503123.11 0.16209 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 19/12/2017 IE00B76BRD76 97782 USD 4943642.575 50.5577977 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 19/12/2017 IE00B7XD2195 6346197 USD 19061314.83 3.0035807 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 19/12/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1902547.758 113.8227794 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 19/12/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2199141.016 39.1445535 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 19/12/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2424039.269 64.87112341 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 19/12/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 431273.1078 164.1694358 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 19/12/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20354530.49 52.27219275 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 19/12/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1946221.668 224.0642031 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 19/12/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 248368847.6 4822.69607 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 19/12/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 170876322.2 20992.17718 Daily ETP



Boost Palladium 19/12/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 874062.2328 47.030521 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 19/12/2017 IE00B94QLN63 9471 USD 1410523.403 148.9307785 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 19/12/2017 IE00B94QL251 4863 USD 828599.611 170.388569 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 19/12/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 173578.0742 3.102323 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 19/12/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 378251.1226 72.7406005 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 19/12/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 653423.2209 88.3720883 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 19/12/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 479234.0651 80.4488946 Daily ETP



Boost Silver 2x 19/12/2017 IE00B94QL921 3015 USD 202301.518 67.0983476 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 19/12/2017 IE00B94QL699 14638 USD 595788.2964 40.7014822 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 19/12/2017 IE00B873CW36 4630195 EUR 45029501.11 9.7251846 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 19/12/2017 IE00B8NB3063 410078 EUR 37491091.43 91.4242935 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 19/12/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1667469.181 130.4748968 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 19/12/2017 IE00BKS8QM96 303001 EUR 15063302.57 49.7137058 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 19/12/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 971756.2937 133.1173005 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 19/12/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 74441549.23 56.0444531 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 19/12/2017 IE00BKT09479 821 GBP 117187.3363 142.7373159 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 19/12/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 7917843.537 49.36188335 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 19/12/2017 IE00BKT09032 2500 USD 259351.9153 103.7407661 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 19/12/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10678746.65 80.7704854 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 19/12/2017 IE00BLS09N40 536636 EUR 20932419.05 39.0067365 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 19/12/2017 IE00BLS09P63 136820 EUR 2221733.797 16.2383701 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 19/12/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3750241.944 103.1958929 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 19/12/2017 IE00BLNMQT00 120432 EUR 5085266.358 42.2252089 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 19/12/2017 IE00BVFZGC04 189808 USD 3386514.021 17.8417876 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 19/12/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1014685.714 91.6029353 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 19/12/2017 IE00BVFZGG42 18385 USD 614228.7873 33.4092351 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 19/12/2017 IE00BVFZGH58 14060 USD 788982.3946 56.1153908 Short Daily ETP



Boost Brent 19/12/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7559559.686 20.7331052 Oil ETC



Boost Gold 19/12/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2857456.764 25.7735033 ETC



Boost Natural Gas 19/12/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 843917.121 19.2890933 ETC



Boost BTP 10Y 5x 19/12/2017 IE00BYNXNS22 195650 EUR 8554326.573 43.7225994 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 19/12/2017 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3728522.526 48.6269827 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 19/12/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1577734.821 81.9432233 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 19/12/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 543693.0573 73.5217116 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 19/12/2017 IE00BYNXPM00 19682 EUR 1806103.394 91.7642208 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 19/12/2017 IE00BYTYHS72 135399 USD 5815452.962 42.9504868 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 19/12/2017 IE00BYTYHR65 363057 USD 5989934.58 16.4986065 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 19/12/2017 IE00BYTYHN28 29028 USD 6930369.461 238.7477422 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 19/12/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 276538.1047 25.1398277 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 19/12/2017 IE00BYTYHQ58 36916784 USD 5372732.151 0.1455363 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 19/12/2017 IE00BYMB4Q22 77440 EUR 11670347.84 150.7018058 ETP



Boost Bund 30Y 3x 19/12/2017 IE00BF4TW453 2940 EUR 306367.1259 104.2065054 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 19/12/2017 IE00BF4TW560 2580 EUR 25734060.84 9974.442186 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 19/12/2017 IE00BF4TW784 3500 EUR 369526.7926 105.5790836 Short Daily ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R23



Copyright RTT News/dpa-AFX