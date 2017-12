Zürich - 2017 gingen weltweit so viele Unternehmen an die Börse wie seit zehn Jahren nicht mehr: Die Zahl der IPOs stieg im Vergleich zum Vorjahr um 49 Prozent auf 1'624 - mehr Börsengänge wurden zuletzt im Jahr 2007 registriert, als 1'967 Unternehmen den Sprung aufs Parkett wagten. Im Vergleich zu 2016 erhöhte sich das Gesamtemissionsvolumen um 40 Prozent auf 189 Milliarden US-Dollar.

Auf allen wichtigen Märkten ging es in diesem Jahr aufwärts: In China, der aktivsten IPO-Region - kletterte die Zahl der Transaktionen um 68 Prozent auf 582 - 36 Prozent aller weltweiten Börsengänge fanden also im Reich der Mitte statt. Das Emissionsvolumen stieg hingegen nur um drei Prozent auf 49 Milliarden US-Dollar. Europaweit waren in diesem Jahr insgesamt 250 Börsengänge zu verzeichnen - 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erlöse nahmen sogar um 44 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar zu. Der US-Markt zeigte sich nach einem schwachen Vorjahr wieder in deutlich besserer Form: Hier erhöhte sich die Zahl der Börsengänge um 55 Prozent auf 174 - dabei wurden 39 Milliarden US-Dollar erlöst, was einem Zuwachs von 84 Prozent entspricht.

Auch im traditionell starken vierten Quartal hielt der Aufwärtstrend an, wenngleich mit etwas niedrigeren Wachstumszahlen als im Gesamtjahr: Die Zahl der IPOs stieg zwischen Oktober und Dezember 2017 weltweit um 11 Prozent auf 409, das Emissionsvolumen wuchs um sechs Prozent auf 56 Milliarden US-Dollar. Das sind Ergebnisse des aktuellen weltweiten IPO-Barometers für das vierte Quartal 2017 des Beratungsunternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...