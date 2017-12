Gestoppte bzw. gedrehte Serien: UBS -0,17% auf 18,15, davor 8 Tage im Plus (7,64% Zuwachs von 16,89 auf 18,18), Nike -0,88% auf 64,24, davor 8 Tage im Plus (8,52% Zuwachs von 59,72 auf 64,81), OTE -0,53% auf 11,34, davor 7 Tage im Plus (9,3% Zuwachs von 10,43 auf 11,4), Rio Tinto -0,75% auf 3644,5, davor 7 Tage im Plus (6,73% Zuwachs von 3440,5 auf 3672), SMA Solar -0,46% auf 36,87, davor 5 Tage im Plus (9,21% Zuwachs von 33,91 auf 37,04), Hochtief -1,11% auf 147,55, davor 5 Tage im Plus (3,04% Zuwachs von 144,8 auf 149,2), Swiss Re -1,29% auf 91,6, davor 5 Tage im Plus (2,54% Zuwachs von 90,5 auf 92,8), Under Armour -1,41% auf 15,43, davor 5 Tage im Plus (15,93% Zuwachs von 13,5 auf 15,65), Hellenic Exchanges -0,4% auf 4,95, davor 5 Tage im Plus (9,96% Zuwachs von 4,52 auf 4,97),...

Den vollständigen Artikel lesen ...