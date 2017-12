Überwiegend mit Abgaben beendeten die europäischen Börsen den gestrigen Handelstag. Der Euro legte leicht zu, und aus den USA kamen leichtere Vorgaben da sich die endgültige Billigung der Steuerreform verzögerte und auch ein Teil der Euphorie bereits wieder verflogen war. Zudem hatte sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen auf einem sehr hohen Niveau leicht eingetrübt, allgemein war eine unveränderte Stimmungslage erwartet worden. In London meldete der Versicherungskonzern Old Mutual den Verkauf einer Vermögensverwaltungssparte, diese Nachricht kam bei den Anlegern gut an und der Titel erzielte einen Gewinn von 2,7%. Enel litt unter einer Abstufung durch Analysten und musste 2,7% abgeben. Auch die Deutsche Bank hatte mit negativen...

