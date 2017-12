Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 haben die deutschen Bauunternehmen in Deutschland mit 20 und mehr Beschäftigten rund 3,7 Milliarden Euro in Sachanlagen investiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das rund 530 Millionen Euro mehr als im Jahr 2015 (+ 16,7 %). Ein höheres Investitionsvolumen hatte es zuletzt vor 20 Jahren gegeben (1996 mit 4,0 Milliarden Euro).



Die Investitionen in Sachanlagen haben sich im Vorjahresvergleich in nahezu allen Wirtschaftszweigen des Baugewerbes erhöht. Die stärksten relativen Zuwächse gab es beim sonstigen Tiefbau (zum Beispiel Wasserbau) mit + 39,1 % auf 274 Millionen Euro, beim Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken mit + 37,0 % auf 704 Millionen Euro sowie bei den Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten mit + 27,9 % auf 179 Millionen Euro.



Leicht rückläufig waren die Investitionen in Sachanlagen im Vergleich zu 2015 lediglich im Wirtschaftszweig sonstiger Ausbau (zum Beispiel Malerei und Glaserei) mit - 0,4 % auf 233 Millionen Euro.



