DRESDEN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist am Mittwoch zu einem Gespräch mit Siemens -Chef Joe Kaeser nach München gefahren. Er wolle über die Arbeitsplätze in Leipzig und Görlitz sprechen, kündigte Kretschmer auf Twitter an. Siemens will die beiden Standorte seiner Kraftwerkssparte schließen.

Erst am Dienstag hatte Kaeser das Görlitzer Turbinenwerk besucht und dort laut Gewerkschaft IG Metall Gespräche mit der Landes- und Bundesregierung zugesagt.

Kretschmer teilte mit, in München auch den Deutschland-Chef von Vodafone treffen zu wollen. Dabei solle es um die "weißen Flecken" gehen, "was wir tun können, damit der Mobilfunk in Sachsen besser wird"./bz/DP/jha

ISIN DE0007236101 GB00BH4HKS39

AXC0073 2017-12-20/10:08