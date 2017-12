Frankfurt - Frühzeitig in die richtigen Fondskonzepte zu investieren, um für den Investor langfristig einen kontinuierlichen Mehrwert zu erzielen, hat sich Christian Mallek, Fondsberater des SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI (ISIN DE000A0MZ317/ WKN A0MZ31) auf die Fahnen geschrieben, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".

Den vollständigen Artikel lesen ...