Liebe Leser,

Volkswagen hat zu Wochenbeginn für einen Gewinn von fast 2 % gesorgt. Damit schob sich die Aktie erneut über einen sehr wichtigen Kurs und deutete an, dass es jetzt in Richtung 200 Euro gehen könnte. Das wären mehr als 15 % Potenzial, die in einem kurzfristigen Run zu erobern sind. Konkret: Die Aktie hat einen charttechnisch übergeordneten Aufwärtstrend erreicht. Dabei sind die Kurse binnen einer Woche um fast 2 % nach unten gewandert, in zwei Wochen beträgt das Kursminus ... (Frank Holbaum)

