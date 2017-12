Stuttgart (ots) - Deutsche Nebenwerte gefragt // Technologietitel aus China und USA stark gehandelt



Die Börse Stuttgart verzeichnet 2017 einen Umsatzrekord im Aktienhandel. Schon Mitte Dezember wurde das Handelsvolumen des bisherigen Rekordjahrs 2015 von rund 17,1 Milliarden Euro übertroffen. Mit einer Hochrechnung für die Handelstage bis Ende Dezember erwartet die Börse Stuttgart bei Aktien einen Orderbuchumsatz von rund 17,9 Milliarden Euro für das Gesamtjahr 2017.



Aktien sind 2017 vor dem Hintergrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds in der Eurozone weiterhin als renditeträchtige Anlageklasse gefragt. Die Umsätze an der Börse Stuttgart liegen sowohl bei deutschen als auch bei ausländischen Aktien auf Rekordniveau. Während das Handelsvolumen bei DAX-Werten gegenüber den Vorjahren leicht rückläufig ist, sind bei MDAX-Aktien und deutschen Nebenwerten große Zuwächse zu verzeichnen. Bei Auslandsaktien entfallen die höchsten Umsätze auf Technologietitel aus den USA und China. Zudem werden chinesische Aktien mit Bezug zu Elektromobilität intensiv gehandelt.



Über die Börse Stuttgart



Die Börse Stuttgart ist die Privatanlegerbörse und der führende Parketthandelsplatz in Deutschland. Private Anleger können in Stuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anleihen, ETFs, Fonds und Genussscheine handeln - mit höchster Ausführungsqualität und zu besten Preisen. Im börslichen Handel mit Unternehmensanleihen ist Stuttgart Marktführer in Deutschland, bei verbrieften Derivaten europäischer Marktführer. Im hybriden Marktmodell der Börse Stuttgart sind Handelsexperten in den elektronischen Handel eingebunden. Sie spenden bei Bedarf zusätzliche Liquidität und sorgen für eine zuverlässige und schnelle Orderausführung. Für Anlegerschutz und Transparenz greifen alle Regulierungs- und Kontrollmechanismen einer öffentlich-rechtlichen Börse. Mit einem Handelsvolumen von über 80 Milliarden Euro in allen Anlageklassen im Jahr 2016 liegt die Börse Stuttgart an zehnter Stelle in Europa.



OTS: Börse Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/nr/80210 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_80210.rss2



Pressekontakt: Boerse Stuttgart GmbH Börsenstr. 4 70174 Stuttgart presse@boerse-stuttgart.de