Holzminden (ots) - Meinung in 280 Zeichen - ab jetzt auch von Stiebel Eltron. Mit dem neuen PR-Accout bei dem Kurznachrichtendienst Twitter werden die Presse- und die Public-Affairs-Abteilung des Unternehmens an der öffentlichen Diskussion teilnehmen, Meinungen abgeben und Stellung beziehen. Unter dem Namen @StiebelPR können Twitternutzer der Unternehmenskommunikation folgen.



"Vor allem wollen wir dieses soziale Netzwerk nutzen, um uns zu positionieren, aber auch, um uns an der Weichenstellung für die Energiewende zu beteiligen", so Henning Schulz, Unternehmenskommunikation. "Als Experte für erneuerbare Energien haben wir Einiges zu sagen."



Henning Schulz und Katharina Gröne werden für die Presseabteilung twittern, Holger Thamm und Hendrik Ehrhardt übernehmen seitens der Public-Affairs-Abteilung.



Der neue Account ist unter www.twitter.com als "Stiebel Eltron Presse" zu finden.



OTS: STIEBEL ELTRON newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62786 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62786.rss2



Pressekontakt: Redakteur: Henning Schulz Telefon: +49 (0) 55 31 / 702 - 95 685 Telefax: +49 (0) 55 31 / 702 - 95 584 Mail: henning.schulz@stiebel-eltron.de Internet: www.stiebel-eltron.de