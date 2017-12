Nidda/Rotenburg a. d. Fulda (ots) - Der 16. DGH-Kongress findet vom 12. - 14. Oktober 2018 in Rotenburg a. d. Fulda statt. Der Kongress ist eine der renommiertesten Veranstaltungen im Bereich ganzheitlicher Gesundheit und Spiritualität. Professionelle Heilerinnen und Heiler, Ärzte, Therapeuten und interessierte Laien können sich wieder auf zahlreiche Workshops und Vorträge mit spannenden Inspirationen und heilsamen Impulsen freuen. Auch beim 16. DGH-Kongress gibt es wieder die Gelegenheit zu kurzen kostenfreien Heilbehandlungen, um geistige Heilweisen und Heiler persönlich kennen zu lernen.



Zu den Programmhighlights zählt Jeanne Ruland, die mit ihren Büchern über Engel, Krafttiere und Naturwesen vielen nach Heilung, Schutz und Frieden suchenden Menschen bekannt ist. Die slowenische Heilerin Graziella Schmidt schafft seit Jahrzehnten mit ihrer Intuition, ihrem Humor und ihrer Herzenswärme eine Atmosphäre, die es ihren Teilnehmern leichter macht, ungelöstes Leid mit der Kraft des berührten Herzens zu transformieren. Thomas Künne, Schwingungstherapeut, Astrologe und Autor, ist Experte für Stimmgabeltherapie und für den Einsatz von Planetenschwingungen.



Das komplette Kongressprogramm wird im Februar feststehen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. Mai 2018. Heiler, Therapeuten, Wissenschaftler und Ärzte können sich noch bis zum 26. Januar 2018 bewerben. Kontakt: Wolfgang Linz, E-Mail-Adresse: 2.vorsitzender@dgh-ev.de.



Informationen zu den Bewerbungsanforderungen: http://ots.de/Q92Ma



Kontakt und weitere Informationen:



Dachverband Geistiges Heilen e. V., www.dgh-ev.de Geschäftsstelle: Siegfried Jendrychowski, Tel: 0 72 21 - 97 37 901, E-Mail: info@dgh-ev.de Kongressort: Göbels Hotel Rodenberg, Heinz-Meise-Str. 98, 36199 Rotenburg a. d. Fulda



Der Dachverband Geistiges Heilen e. V.



Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH) ist ein Zusammenschluss von rund 4.000 Heilern, Heilpraktikern, Therapeuten, Ärzten, Klienten sowie Mitglieds- und Fördervereinen. DGH-Mitglieder verpflichten sich einem Ethik-Kodex. Neben der Beratung von Menschen, die Hilfe suchen, und der Vermittlung von Heilern in Wohnortsnähe unterstützt der DGH e. V. die Zusammenarbeit von Heilern und Medizinern. (ISA)



OTS: Dachverband Geistiges Heilen e. V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112477 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112477.rss2



Pressekontakt: Irisa S. Abouzari, Tel.: 02 21 - 54 55 43, E-Mail: presse@dgh-ev.de