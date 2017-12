Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit einer etwas schwächeren Tendenz in den Handel gestartet. Die Abgaben im SMI, der am Montag noch auf ein neues Jahreshoch geklettert war, halten sich aber in Grenzen. Belastet wird der Leitindex von den Abgaben der Schwergewichte Nestlé und Novartis, während der Finanzsektor stützt. Für allgemein gute Stimmung sorge derweil das positive Votum im US-Senat zur viel diskutierten Steuerreform, heisst es im Handel. Die Reform sei jedoch an der Börse zumeist eingepreist.

In Washington hat der Senat mit einer knappen Mehrheit die Steuerreform der Republikaner verabschiedet. Bevor Präsident Trump das Gesetz unterzeichnen kann, muss allerdings das Repräsentantenhaus noch einmal darüber abstimmen, nachdem das erste positive Votum gegen Verfahrensregeln verstiess. Die Reform sei ein Weihnachtsgeschenk für die US-Wirtschaft, so ein Marktbeobachter. Die Frage sei jedoch, ob die Wirtschaft überhaupt die steuerlichen Anreize brauche, meint ein kritischer Kommentator. Konjunkturseitig werden am Nachmittag noch Zahlen zum US-Immobilienmarkt erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr um 0,21% tiefer bei 9'379,67 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,10% auf 1'517,25 Zähler, und der breite Swiss Performance Index wiederum (SPI) gibt um 0,17% auf 10'746,35 Punkte nach. Von 30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...