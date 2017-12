Frankfurt - In den USA muss die Abstimmung über den 500 Seiten starken Gesetzentwurf zur Steuerreform im Repräsentantenhaus wiederholt werden, so die Analysten der Helaba.Mehrere Passagen der bereits verabschiedeten Vorlage würden gegen das Haushaltsrecht des Senats verstoßen. Jetzt werde es knapp für US-Präsident Donald Trump, der die Reform gerne noch vor Weihnachten in trockene Tücher (mit Schleife!) gepackt hätte.

