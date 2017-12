Wien - Trotz der anhaltenden innenpolitischen Unwägbarkeiten nimmt die Erholung der brasilianischen Wirtschaft allmählich Fahrt auf, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Anfang Dezember habe die Notenbank erwartungsgemäß abermals den Leitzins um 0,5% auf nur noch 7% gesenkt - ein historisches Tief. Die Währungshüter hätten dabei eine Beschleunigung des Wachstums im kommenden Jahr auf 2,5% prognostiziert, nach in diesem Jahr voraussichtlich rund 0,7%. Einige Analysten würden sogar noch höheres Wachstum von 3% und darüber erwarten. Schlüssel dafür sollten die Konsumenten sein. Dank fallender Zinsen, eines verbesserten Arbeitsmarktes und rückläufiger Inflation könnten sie die negativen Effekte einer vermutlich weiterhin zurückhaltenden Investitionstätigkeit mehr als ausgleichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...